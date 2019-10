Ciclismo – Groenewegen ha deciso, l’annuncio dell’olandese: “sarò sicuramente al Tour de France”

Groenewegen al prossimo Tour de France: l’annuncio del ciclista olandese per la stagione 2020

Giornate importanti per il mondo del ciclismo: dopo aver scoperto il percorso del Tour de France 2020, ieri è stata svelata a Milano la 103ª edizione del Giro d’Italia, alla quale prenderà parte, per la prima volta in assoluto, Peter Sagan. Intanto, però, dall’Olanda arriva un importante annuncio: Groenewegen ha deciso che nel 2020 sarò sicuramente al via della Grande Boucle. “Sarò sicuramente al Tour de France, per quel che mi riguarda. Ci sono sei o sette tappe che possono finire in volata“, ha dichiarato l’olandese della Jumbo Visma.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE