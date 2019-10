Ciclismo – Mollema vince il Lombardia, i suoi figli esultano davanti alla tv: la scena è davvero emozionante [VIDEO]

E’ passato qualche giorno, ma la gioia di Bauke Mollema per la vittoria del Lombardia non si è affievolita. Il corridore olandese si è preso la sua prima Classica in carriera con un’azione davvero prepotente, che ha lasciato di stucco gli avversari ed esaltato i suoi tifosi davanti alla tv. Tra questi anche i due figli del ciclisti dalla Trek-Segafredo, letteralmente impazziti di gioia nel momento il cui il papà tagliava il traguardo. Un video che Mollema ha postato poi sui propri canali social, con la didascalia “My boys“.

Not only the #TrekFamily was with me in Lombardia. Also my boys at home 😍. pic.twitter.com/yHy8O0KdxY

— Bauke Mollema (@BaukeMollema) October 14, 2019