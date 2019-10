Ciclismo – Egan Bernal rinuncia al Tour de France? “Il Giro mi piace davvero, ma non voglio…”

Egan Bernal indeciso: le sensazioni del campione in carica del Tour de France sulle competizioni del prossimo anno

Sono state svelate nei giorni scorsi le edizioni 2020 del Tour de France e del Giro d’Italia. In Francia non è mancato, alla presentazione della Grande Boucle, il campione in carica, Egan Bernal, che però potrebbe decidere di non difendere il titolo il prossimo anno, colpito positivamente dal percorso della Corsa Rosa: “è davvero speciale. Ci sono tre conometro, che per me sono un po’ difficili, soprattutto quella dell’ultimo giorno; ma ci sono anche le tappone, e anche delle lunghe salite. Un percorso che mi piace davvero. Voglio correre anche il prossimo Tour, ma il Giro mi piace davvero. Non voglio prendere una decisione adesso“, ha dichiarato a Cylcingnews alla vigilia del Saitama Criterium in Giappone. “Froomey è il migliore, lo rispetto molto. Sarebbe un onore, per me aiutarlo a vincere il quinto Tour“, ha concluso.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE