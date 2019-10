Ciclismo – Cipollini in ospedale: problemi al cuore per l’ex ciclista, i dettagli

Mario Cipollini ricoverato in ospedale per una serie di accertamenti per problemi al cuore

Paura per Mario Cipollini: l’ex ciclista italiano, recentemente sotto i riflettori per il processo che lo vede coinvolto dopo le accuse shock dell’ex moglie, adesso deve fare i conti con problemi di salute. Cipollini è infatti ricoverato agli Ospedali Riuniti di Ancona per dei problemi al cuore.

Cipollini è stato molto conciso: “sono veramente provato, parlate con Corsetti: se sono qui è grazie a lui”. “Qualche settimana fa Mario mi ha chiamato e mi ha detto che sotto sforzo non si sentiva a posto. Abbiamo fatto un giorno di test. Ora sotto la lente d’ingrandimento abbiamo due tipologie di problemi: un’aritmia che in forma leggera ha sempre avuto, ma che ora potrebbe essere in forma maggiore e una possibile particolare alterazione, non seria, della morfologia cardiaca. Bisogna capire se questa alterazione di tipo genetico possa essere influente e generare sintomi più importanti. Per questo qualche giorno fa abbiamo fatto una angiotac e una risonanza. Oggi (ieri, ndr) Mario è stato sottoposto a una coronarografia particolare. Faremo altri studi e da lì capiremo come muoverci“, ha raccontato alla ‘rosea’ Corsetti.

