Ciclismo, Chris Froome finalmente torna a gareggiare: il britannico parteciperà domani al Criterium di Saitama

Quattordici settimane dopo l’incidente avvenuto durante la ricognizione della cronometro del Delfinato, Froome torna in gara al Criterium di Saitama

Chris Froome è pronto a tornare in sella alla sua bici per una gara vera e propria, lo farà domani in Giappone partecipando al Criterium di Saitama.

A quattordici settimane dal tremendo infortunio avvenuto durante la ricognizione della cronometro del Critérium du Dauphiné, il britannico si riappropria della sua carriera, riassaporando quelle sensazioni rimaste sopite per molto tempo. In occasione di questo speciale appuntamento, Pinarello ha deciso di preparargli un’edizione speciale della Dogma F12 Xlight, verniciata con colori particolari per rievocare i successi ottenuti nei Grandi Giri:: quattro Tour, un Giro e due Vuelta.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE