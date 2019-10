Ciclismo – Bahrain-Merida, niente rinnovo per Domenico Pozzovivo: il ciclista recupererà dall’incidente come free agent

La Bahrain-Merida ha deciso di non rinnovare il contratto di Domenico Pozzovivo: il ciclista italiano recupererà dall’incidnete come free agent

Dopo due stagioni passate con la maglia della Bahrain-Merida, Domenico Pozzovivo si ritrova senza contratto. Il ciclista lucano, che il prossimo 30 novembre compirà 37 anni, è stato messo al corrente della volontà del team di non proseguire il rispettivo rapporto professionale. Pozzovivo, in fase di recupero dopo l’incidente che lo scorso 12 agosto gli stava per costare la vita, tornerà in sella da free agent.

