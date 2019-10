Boxe – Bacio lesbo all’avversaria: il faccia a faccia tra Ewa Brodnicka e Soledad Matthysse finisce in rissa [VIDEO]

Il faccia a faccia tra Ewa Brodnicka e Soledad Mathysse finisce in rissa: la campionessa polacca bacia in bocca l’avversaria che non la prende bene

La classica cerimonia del peso fra due atleti che praticano di contatto risulta, a volte, un momento di estrema tensione. Provocazioni, sfottò e insulti danno vita a vere e proprie risse che aggiungono pepe ai match in programma. A volte però, scappa anche qualche bacio… ma ciò che ne segue è sempre una rissa! È quanto successo fra la polacca Ewa Brodnicka e l’argentina Soledad Mathysse, pronte ad affrontarsi per il titolo mondiale dei pesi super piuma WBO. Brodnicka, dopo un intenso faccia a faccia con l’avversaria, ha deciso di baciare in bocca Matthysse che ha risposto con un sonoro ceffone. Il gesto ha dato vita a un parapiglia subito sedato dai presenti. Per la cronaca, il match è stato vinto da Brodnicka ai punti.

💋 La campeona Ewa Brodnicka besó a Soledad Matthysse en el careo del pesaje por el título mundial pluma de la OMB

👊 La argentina respondió con una cachetada en la cara de la polaca pic.twitter.com/OBBMjPaFDq — Diario Olé (@DiarioOle) October 4, 2019

