Champions League – Bayern Monaco, 4 gol per Serge Gnabry: dopo la partita però Sule prova a farlo fuori! [VIDEO]

Serge Gnabry segna 4 gol con il Bayern Monaco nel 2-7 contro il Tottenham in Champions League: nel post partita il compagno Sule lo ‘ringrazia’ con una scivolata!

Il Bayern Monaco ha firmato la vittoria più stupefacente di questo martedì di Champions League. La formazione tedesca ha rifilato ben 7 gol al Tottenham, vice campione d’Europa, in trasferta in Inghilterra in un 2-7 che ha lasciato il segno. Il grande protagonista della serata è stato Serge Gnabry autore di ben 4 gol. Nel post gara, oltre a portarsi a casa il pallone, l’esterno del Bayern è stato festeggiato dai compagni, anche se l’affetto di Niklas Sule se lo sarebbe decisamente risparmiato: il centrale tedesco ha deciso di congratularsi con il compagno colpendolo con una ‘goliardica’ scivolata. Per fortuna senza conseguenze!

😂 Bayern Munich’s Niklas Sule shows Spurs how to deal with Serge Gnabry…#TOTFCB pic.twitter.com/qNvM5z3Q5F — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) October 1, 2019

