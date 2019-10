Cech si dà all’hockey: esordio con vittoria, l’ex portiere del Chelsea trascina il suo team alla vittoria

Esordio col botto per Cech: la nuova avventura con l’hockey su ghiaccio inizia in maniera strepitosa, l’ex Chelsea tracina alla vittoria la sua squadra

E’ iniziata una nuova avventura per Cech: l’ex portiere di Chelsea e Arsenal, dopo il ritiro ha deciso di cambiare sport, dandosi all’hockey su ghiaccio. Il portiere dei Guildford Phoenix ha trascinato alla vittoria il suo team all’esordio. Un debutto da urlo per Cech, che ha sempre sognato di giocare ad hockey a livello professionistico: il portiere ha parato due rigori contro gli Swindon Wildcats ed è stato nominato “man of the match”. “Era un sogno da bambino per me giocare anche solo una partita di hockey su ghiaccio. L’ho fatto e ora nessuno può togliermelo“, ha dichiarato un soddisfatto Cech alla stampa inglese.

