Caso Houston Rockets-Cina, tensione alle stelle: oscurate le partite preseason NBA

Il caso non accenna a sgonfiarsi: alta tensione tra Cina e NBA, match oscurati

Non sembra trovre tregua l’infuocata situazione che è nata tra Cina e NBA a causa di un tweet del generale manager degli Houston Rockets. Morey si è espresso a favore delle proteste di Hong Kong, innescando un caso che non sembra volersi sgonfiare. La tensione è infatti alle stelle: le due partite di preseason tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets in scena a Shanghai non verranno infatti trasmesse dall’emittente CCTV.

“Siamo profondamente insoddisfatti e contrariati per le affermazioni con cui Adam Silver ha espresso sostegno al diritto di Morey di esprimersi liberamente. Riteniamo che ogni affermazione che vada contro la sovranità nazionale e la stabilità sociale non rientri nell’ambito della libertà di espressione“, si legge in una nota della CCTV in riferimento al tentativo di metter pace del commissioner della lega Adam Silver, che ha dato il suo appoggio a Morey, dando risalto all’importanza della ‘libertà di espressione’.

