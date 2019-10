Caso Griezmann, il Barcellona adesso paga: versati 15 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid

Il Barcellona paga 15 milioni all’Atletico Madrid per risolvere la querelle sul caso Griezmann: ‘pace fatta’ fra le due società dopo il problema legato alla clausola rescissoria

La querelle fra Atletico Madrid e Barcellona in merito all’affare Griezmann dovrebbe essersi finalmente conclusa. Il trasferimento dell’attaccante francese in Catalogna è stato uno dei più chiacchierati dell’estate a causa del costo: il Barcellona ha pagato la clausola di 120 milioni, l’Atletico Madrid affermava che tale clausola fosse invece di 200 milioni. Prima che la questione sfociasse in tortuose e complicate vie legali, El Mundo riferisce che il club azulgrana ha pagato 15 milioni di euro all’Atletico Madrid firmando un accordo in via confidenziale per evitare che vengano mostrate “le e-mail che provano che Barça trattò in maniera non lecita con il giocatore“.

