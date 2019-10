Vergogna sul web prima di Cardiff-Swansea, spunta un biglietto aereo con il nome di… Emiliano Sala [FOTO]

Un gesto davvero vergognoso, che oltrepassa abbondantemente il limite della decenza. E’ accaduto in Gran Bretagna, dove il ‘Wales on line’ ha diffuso una foto trovata in rete prima del derby gallese tra Cardiff e Swansea.

Uno pseudo-tifoso, se così si può definire, ha infatti postato due biglietti aerei falsi, uno di questi recante il nome di… Emiliano Sala. Un comportamento davvero pessimo, che infanga la memoria del giocatore argentino, scomparso ormai quasi un anno fa in seguito ad un incidente aereo avvenuto nel Canale della Manica. Una foto di pessimo gusto, che ha indignato l’intera stampa britannica, subito intervenuta per condannare questo vergognoso gesto. Come se non bastasse, l’autore del fotomontaggio ha deciso di raschiare il fondo del barile del cattivo gusto, attribuendo l’altro tagliando a Mickey Dye, tifoso del Cardiff rimasto ucciso in una partita tra Inghilterra e Galles nell’ormai lontano 2011. Ignoto al momento l’autore del gesto, ma le autorità stanno già indagando per dare un nome a questo spregevole personaggio.

This is poor from us if it’s a Swans fan that’s done it, but just as poor if a Cardiff fan has done it for a bit of attention. Regardless which fan of whatever fan base has done it, should be ashamed. pic.twitter.com/3M7MRfENQF

— Jordan (@JordanWebber96) October 25, 2019