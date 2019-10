Canottaggio – Inas Global Games 2019, la Nazionale Italiana conquista sette medaglie

L’Italia del canottaggio ha vinto oggi altre 6 medaglie (2 d’argento e 4 di bronzo) che, aggiunte al bronzo di ieri, portano a 7 i sigilli vinti dai cinque atleti azzurri

A Brisbane, sulle acque del Damian Leeding Memorial Park, Oxenford – Coomera Rowing Complex dove si sono svolte le gare in acqua degli Inas Global Games 2019, l’Italia del canottaggio ha vinto altre 6 medaglie (2 d’argento e 4 di bronzo) che aggiunte al bronzo di ieri portano a 7 i sigilli vinti dai cinque atleti azzurri: Serena Giorgetti e Elisabetta Tieghi (Canottieri Gavirate), Ahmed Hmoudi (Vigili del Fuoco Tomei), Giulio Guerra (SC Milano) e la timoniera Lorena Fuina (CC Rumon). Per quanto riguarda le gare odierne a salire sul secondo gradino del podio sono stati Elisabetta Tieghi, che ha vinto l’argento nel singolo femminile metri 1000, e il quattro con misto metri 1000, di Serena Giorgetti, Elisabetta Tieghi, Giulio Guerra, Ahmed Hmoudi timonati da Lorena Fuina, che si è piazzato al secondo posto alle spalle dell’Australia.

Le quattro medaglie di bronzo sono andate, invece, a Elisabetta Tieghi nel singolo femminile metri 500, a Elisabetta Tieghi e Serena Giorgetti, nel doppio femminile metri 500, ad Ahmed Hmoudi nel singolo maschile metri 1000, e al quattro con misto metri 500, di Serena Giorgetti, Elisabetta Tieghi, Giulio Guerra, Ahmed Hmoudi con Lorena Fuina al timone. Conclusa la due giorni di gare in acqua, da domani inizieranno le competizioni di indoor rowing che si svolgeranno nel Chandler Theatre (Sleeman Sports Complex). Il programma del canottaggio indoor prevede, dalle 10.00 alle 14.00 locali (dalle 2.00 alle 6.00 in Italia), le gare in singolo maschile e femminile sulle distanze dei 500 e dei 2000 metri.

