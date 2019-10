Calciomercato Napoli – Non solo le big spagnole su Fabian Ruiz: il centrocampista è nel mirino del Manchester City

Non solo Real Madrid e Barcellona su Fabian Ruiz: il centrocampista del Napoli finisce nel mirino del Manchester City

Classe ed eleganza, abilità nei passaggi e anche qualche gol che non fa mai male. Il tutto condito da un’ottima struttura fisica, una discreta fase difensiva e una carta d’identità con un ’23’ alla voce età. Niente male Fabian Ruiz. Sarà per questo che il centrocampista spagnolo è uno dei pezzi più pregiati della rosa del Napoli, in grado di attirare su di sè le attenzioni delle big di tutta Europa. Oltre ai ben noti rumor porvenienti dalla Spagna, con Real Madrid e Barcellona che non hanno mai nascosto il loro interesse per il centrocampista iberico, ci sarebbe anche da registrare un sondaggio del Manchester City. Secondo il ‘Guardian’ un osservatore del club sarebbe presente allo stadio per la sfida di Champions fra Salisburgo e Napoli per tenere d’occhio l’ex Betis Siviglia.

