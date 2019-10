Calciomercato Milan – Boban fa chiarezza: “Modric è una storia inventata. Inizio stagione? Sto soffrendo”

Zvone Boban fa chiarezza sulla possibilità di vedere Luka Modric al Milan: netta smentita del dirigente rossonero che sposta l’attenzione sulle imminenti gare di campionato

L’annata del Milan, fin qui, non è andata secondo i piani e si pensa già a come intervenire per migliorare la squadra nel mercato di gennaio. Uno fra i nomi più caldi accostati ai rossoneri è quello di Luka Modric, regista croato del Real Madrid più volte dato sul piede di partenza. Il suo connazionale Zvone Boban, cfo del Milan, ha smentito l’eventualità del suo arrivo spostando l’attenzione sulle imminenti partite di campionato: “io penso solo alla partita di stasera e a quella con la Lazio, sono più importanti. Modric è stata una storia montata da non so chi e non so come. Brutto inizio stagione? Soffro tanto, la vivo male, mi sento responsabile. Ma dobbiamo essere positivi e forti per uscire da una situazione che non ci compete. Abbiamo troppi pochi punti, dobbiamo migliorare tanti aspetti. E’ stata finora un’annata burrascosa e difficile per tutti ma ci vuole presenza di carattere, uno spirito diverso come ha chiesto anche il nostro allenatore. Questo ci aiuterà a risalire da una situazione pesante per il Milan e per tutti noi“.

