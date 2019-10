Calciomercato Milan – Bilancio in rosso, servono cessioni importanti: Donnarumma e Suso i più costosi, ma occhio a Paquetà

Il Milan rende noti 145.9 milioni di rosso di bilancio per l’esercizio 2018-2019. Servono cessioni per rimpinguare le casse della società: diversi big potranno essere sacrificati

La situazione in campo non è delle migliori, quella del bilancio è anche peggio. Per il Milan sono giorni tribolati anche dal punto di vista finanziario: il bilancio 2018-2019 ha certificato un buco di 145.9 milioni, conti in rosso per 20 milioni in più rispetto alla passata stagione. Un record negativo che sicuramente non permetterà di spendere ulteriormente nelle prossime sessioni di mercato nelle quali invece potrebbe partire più di un big.

Il Milan necessita di plusvalenze importanti che facciano respirare le casse della società. I nomi più caldi sono quelli di Donnarumma e Suso, i più chiacchierati di ogni sessione di mercato, entrambi arrivati per cifre esigue e pronti a generare incassi importanti. Per il portierino rossonero in estate è stato respinto l’assalto del PSG che si è consolato con Keylor Navas, ed essendo tutte le big d’Europa con un valido portiere tra i pali, il discorso potrebbe slittare in estate. Diversa la situazione di Suso che ha una clausola di 40 milioni, ma potrebbe partire anche per una cifra leggermente più bassa: in estate si erano fatte avanti Lione, Marsiglia, Roma e Fiorentina, respinte al mittente, ma lo spagnolo continua ad avere mercato.

La lista dei possibili partenti è comunque lunga. Kessiè piace al Wolverhampton, Romagnoli è sulla lista della spesa di tante big, ma è difficile da sostituire senza spendere troppo. Al PSG piace Paquetà, pallino di Leonardo, ex dirigente rossonero che si era già fatto avanti per Donnarumma: torna caldo l’asse Milano-Parigi?

