Calciomercato Juventus – Pronto il colpo young: in arrivo Matias Soulè, è il nuovo Di Maria

La Juventus punta con decisione su Matias Soulè: il club bianconero pronto a prelevare il giovane talentino del Velez Sarsfield a gennaio

Con una squadra piena zeppa di campioni utili per il presente, la Juventus può concedersi il lusso di pensare anche al futuro a lungo termine. Il club bianconero, sempre attivo alla ricerca di giovani talenti, ha messo gli occhi su Matias Soulè, talento argentino che in patria paragonano ad Angel Di Maria. Il giovane sedicenne è in rotta con il Velez Sarsfield a causa della mancata firma sul primo contratto da professionista, situazione che ha favorito l’inserimento dei bianconeri. Il passaporto italiano ottenuto dalla madre favorirebbe il trasferimento già a gennaio.

Per quanto riguarda il centrocampo invece la ‘Vecchia Signora’ segue con attenzione un altro giovane argentino, Enzo Barrachena in forza al Sion. Nei mesi scorsi il giocatore era già stato accostato alla Juventus ma a causa del suo status di extracomunitario la trattativa non è mai stata approfondita.

