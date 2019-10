Calciomercato Inter – Da Ibrahimovic a Keita: i nomi per sostituire Sanchez. Ma attenzione al centrocampo

L’Inter studia possibili soluzioni per far fronte all’infortunio di Sanchez: spunta il nome di Ibrahimovic, possibile il ritorno di Keita. La società vorrebbe intervenire anche a centrocampo

L’infortunio di Alexis Sanchez apre nuovi scenari di mercato in casa Inter. Ma senza fretta. L’attaccante cileno rientrerà nel 2020 dopo un lungo stop che potrebbe costringere i nerazzurri a ritornare sul mercato, alla ricerca magari di un prestito che possa tamponare l’eventuale prolungata assenza del ‘Nino maravilla’. Nelle ultime ore sono spuntati diversi nomi: dalla suggestione Ibrahimovic in scadenza a dicembre, all’arrivo di Mandzukic finito ai margini della Juventus, passando per il ritorno di Baldè Keita in prestito dal Monaco.

Quest’ultima è la situazione più percorribile, in termini di costi contenuti e di impatto minimo sulle gerarchie: Conte vuole infatti dare spazio a Politano ed al baby Esposito, soluzioni interne che in caso di buone prestazioni potrebbero far spostare gli obiettivi di mercato al centrocampo. La mediana infatti sembra essere la zona che necessita di un maggiore rinforzo. Giocatori come Vecino e Gagliardini non sembrano aver convinto Antonio Conte: serve gente di qualità e quantità da affiancare al duo Barella-Sensi.

