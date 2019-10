Calcio – Tra una settimana termina la sospensione di Platini: il francese pensa ad una clamorosa candidatura

Platini verso il reintegro: sta per terminare la sospensione, l’ex calciatore pensa alla candidatura alla presidenza FIFA

Platini sta per tornare in attività: cesserà infatti la prossima settimana la sospensione per quattro anni, a causa di un pagamento per circa 1,8 milioni di euro ricevuto da Blatter, dell’ex pallone d’oro dalle attività legate al calcio. Platini, adesso, pensa ad una clamorosa candidatura alla presidenza FIFA nel 2023. Platini è coinvolto adesso anche in un’indagine per corruzione legata all’assegnazione dei Mondiali 2022 in Qatar, ma nonostante ciò il francese sembra intenzionato a riprendersi un ruolo che conta ai piani alti del calcio mondiale.

