Juventus lucida, allo Stadium il Bologna cede ai bianconeri: consolidato il primo posto in classifica

La Juventus fatica allo Stadium contro un tosto Bologna, ma Ronaldo e Pjanic mandano al tappeto i rossoblu

Ancora una vittoria per la Juventus: questa sera, nell’ultimo anticipo dell’ottava giornata di Serie A, i bianconeri hanno conquistato altri tre preziosi punti, che le permettono di consolidare il loro primato in classifica, battendo 2-1 il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La squadra di Sarri si porta quindi a quota 22 punti, a più 4 dell’Inter, che domani sfida il Sassuolo.

A sbloccare il match, dopo le celebrazioni per i 700 gol in carriera, è stato Cristiano Ronaldo, che ha portato in vantaggio i bianconeri. Il Bologna però ha reagito e dopo sette minuti dalla rete del portoghese ha pareggiato con un gol di Danilo, imparabile per Buffon. Al nono minuto del secondo tempo Pjanic ha riportato la Juventus in vantaggio con un piatto destro infilato rasoterra.

Il Bologna non è più riuscito a reagire questa volta e ha dunque ceduto al gioco dei bianconeri, rischiando di incassare un altro gol.

