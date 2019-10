“Il calcio non Ã¨ un gioco da signorine”, Carolina Morace difende Petrachi: “lo direi anche io se…”

Carolina Morace dalla parte di Petrachi: l’ex calciatrice difende il direttore sportivo della Roma

Nelle ultimeore non si fa altro che parlare della fraser di Gianluca Petrachi che, commentando un episodio durante Roma-Cagliari ha affermato “il calcio non è un gioco da signorine. Allora andiamo a fare danza classica no? Ma questo è un gioco di maschi“. Questa affermazione ha creato un po’ di scalpore, ma c’è qualche donna, proprio del mondo del calcio, che ha decisio si schierarsi dalla parte del direttore sportivo della Roma. Stiamo parlando di Carolina Morace, che all’Adnkronos ha spiegato: “le parole di Petrachi? E’ una cosa che direi anche io se le mie calciatrici giocassero in punta di piedi, non la trovo una cosa offensiva. Non sono parole offensive, nella maniera più assoluta. Anche io alle mie giocatrici in alcune circostanze potrei dire che non siamo né signorine né ballerine“.

