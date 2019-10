Napoli – Parla il fratello di Insigne: “non ha mai parlato male del mister! Può sembrare presuntuoso, ma…”

Antonio Insigne dice la sua dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno del capitano del Napoli con Ancelotti e Raiola

Situazione infuocata a Napoli attorno alla figura di Lorenzo Insigne dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno con Ancelotti e Raiola. Se il presidente De Laurentiis non ha nascosto il suo disappunto, a difendere il capitano della squadra partenopea ci ha pensato il fratello: “è l’anno in cui Lorenzo può fare un salto di qualità, ci sono i presupposti per vincere lo scudetto anche se attualmente siamo un po’ distanti dalla prima in classifica. Anche la Juve partì con il freno a mano tirato, poi le vinse tutte. Non dobbiamo perdere la speranza. Sul suo lato personale credo che, come tutto il Napoli, le cose non girano nel verso giusto. Lorenzo è stato sempre uno che è venuto fuori da momenti brutti, come negli anni passati. Il suo motto è quello di abbassare la testa e lavorare, farà di tutto per uscire da questo momento“, queste le parole di Insigne ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Ci auguriamo che il Napoli riprenderà il suo cammino come noi tifosi ci aspettavamo. Credo che il Napoli sia una squadra forte, con un grande allenatore che ha vinto ovunque, penso sia stato un piccolo periodo di sbandamento. Già da sabato torneremo sulla giusta strada”, ha aggiunto prima di focalizzarsi sull’incontro di ieri: “posso dire che l’ho sentito ed è tranquillo, sereno. E’ disponibile a giocare ovunque, è il capitano ed il primo tifoso, vuole solo giocare e dare il tutto per tutto. Ha voglia e foga di vincere con il Napoli, non riuscendoci fino ad adesso ne soffre un po’. Lui non mi ha mai parlato male del mister, di qualche compagno, dell’ambiente. Ovviamente non tutti possono pensarla alla stessa maniera, ad ogni modo Insigne si mette a disposizione dell’allenatore e della squadra. Dispiace che a volte il malumore venga travisato, lui è il primo tifoso, si sente un rappresentante della gente di Napoli. Lorenzo, per quanto ne so, non ha mai imposto di voler giocare in una determinata posizione o di scendere per forza in campo. Come esterno d’attacco si è sempre perfettamente espresso, con Benitez, Sarri. Se Ancelotti vuole farlo giocare in un altro modulo, Lorenzo non si è mai opposto, non gioca per se stesso, ma per la squadra. Dicono che sia presuntuoso? Non è vero, lui l’ha detto che gli dispiace sembrare così. A volte è chiuso ed introverso per cui può sembrare arrogante, presuntuoso, ma è tutto ciò che non gli appartiene. E’ umile, ama stare in famiglia. A volte può reagire male, ma è dato dalla rabbia del momento“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE