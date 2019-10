Calcio Femminile – Sui social il lieto annuncio: Alex Morgan presto mamma di una splendida bimba [FOTO]

Alex Morgan presto mamma! La campionessa del mondo di calcio darà alla luce la sua prima figlia nel 2020

Arriva dai social una fantastica notizia che riguarda Alex Morgan: la 30enne attaccante della Nazionale statunitense di calcio, campione del mondo in Francia la scorsa estate, ha annunciato che diventerà presto madre. La calciatrice ha postato sui suoi profili social delle dolcissimi foto che la ritraggono in compagnia di suo marito e di un quadretto nero con la scritta: “femminuccia, aprile 2020“. “Siamo già innamorati di lei e ancora non l’abbiamo nemmeno conosciuta. In arrivo un nuovo membro nella famiglia Carrasco“, ha scritto sui social la campionessa del mondo pronta a dare alla luce la sua prima figlia a tre mesi da Tokyo 2020.

