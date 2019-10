Da Spal-Napoli a PSG-Marsiglia: gli appuntamenti del weekend di DAZN

Da non perdere nel weekend di DAZN Spal-Napoli e la corsa in vetta dell’Atletico Madrid che sfida in casa l’Athletic Bilbao

Si prospetta un altro weekend ricco di emozioni su DAZN con la Serie A TIM e la Serie BKT che scendono in campo per la nona giornata di campionato.

La Serie A TIM su DAZN si apre sabato 26 ottobre alle 20:45 con l’anticipo serale Genoa-Brescia, (con DAZN segui la <nome gara/competizione> IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND) con entrambe le squadre a caccia di punti salvezza. Grande attesa per l’esordio di Thiago Motta sulla panchina del Grifone, chiamato a fare risultato e portare a casa una vittoria che manca da quasi due mesi.

Domenica 27 ottobre, invece, doppio appuntamento: nel lunch match delle 12:30, il Bologna di Mihajlovic affronterà in casa la Sampdoria di Ranieri che spera di rompere la “maledizione” del Dall”Ara e allontanarsi dall’ultimo posto in classifica. A seguire, alle ore 15:00, la SPAL affronterà il Napoli che cercherà di portare a casa altri tre punti e mantenere il contatto con le prime posizioni. Il pre-partita di SPAL-Napoli, in diretta dallo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, vedrà protagonisti Diletta Leotta e Dario Marcolin.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del nono turno della Serie BKT (clicca qui per attivare il tuo abbonamento a 9,99€/mese). Si parte con l’anticipo di venerdì alle 21:00 tra Ascoli e Virtus Entella per arrivare al posticipo Cremonese – Frosinone (domenica alle 21:00). Sabato sono in programma gli altri 8 incontri tra cui spicca la sfida tra Salernitana e Perugia in programma alle ore 15:00.

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga spagnola, Ligue 1 francese, Eredivisie, Championship inglese e CSL, spiccano Atletico Madrid – Athletic Bilbao (sabato alle 21:00) e PSG – Marsiglia (domenica alle 21:00). Mentre in Spagna i colchoneros vogliono ripartire dopo il pareggio contro il Valencia per non perdere terreno e migliorare la propria posizione in classifica, in Francia c’è grande attesa per “Le Classique” dove il Marsiglia cercherà punti preziosi al Parco dei Principi contro il PSG il cui unico obiettivo è quello di rafforzare il proprio primato.

