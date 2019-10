Cagliari-Spal, il gol di Nainggolan è stupendo: il missile da fuori area si infila all’incrocio! [VIDEO]

Un super gol di Radja Nainggolan permette al Cagliari di passare in vantaggio sulla Spal: il tiro da fuori area del belga si infila all’incrocio

Il primo gol di Nainggolan al ritorno nella sua Cagliari non poteva che essere spettacolare. Il centrocampista belga firma la rete del momentaneo vantaggio sulla Spal con una prodezza balistica da fuori area: Nainggolan riceve un pallone al limite dell’area dopo una respinta, si coordina, e lo scaraventa in rete sotto l’incrocio per la gioia dei tifosi presenti alla Sardegna Arena.

This strike from Nainggolan stayed hit. Great goal 🔥🚀 pic.twitter.com/nQ8v6tom4n — James Nalton (@JDNalton) October 20, 2019

