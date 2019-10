Cagliari, Nainggolan mette le cose in chiaro: “mai stato uno spacca-spogliatoio, chiedete ai miei compagni”

Il centrocampista del Cagliari ha voluto mettere in chiaro alcune cose, sottolineando di non aver mai creato problemi negli spogliatoi in cui si è trovato in passato

Radja Nainggolan non ci sta, il centrocampista del Cagliari ha deciso di mettere in chiaro alcune cose della sua carriera professionale, affermando con forza di non aver mai creato problemi nelle squadre in cui ha giocato.

Intervistato ai microfoni di DAZN, il belga è partito dalla sua esperienza a Cagliari, per tornare poi ai mesi trascorsi in maglia Inter: “sono stato bene in ogni posto in cui sono andato, qui a Cagliari sono stato cinque anni, qui sono diventato uomo, sono cresciuto come persona e con uno stile di vita che mi faceva ricordare il mio passato, alla gente di qui basta poco per sorridere, danno certi valori alla vita. Scrivono che all’Inter ero una spacca-spogliatoio, ma se chiedi ai compagni tutti dicono che sono un grande, questo perché non ho mai creato problemi a nessuno“.

