Cagliari, la dedica commovente di Nainggolan: il gol è per la moglie malata di tumore

Radja Nainggolan segna il suo primo gol dopo il ritorno al Cagliari: il centrocampista dedica la rete alla moglie Claudia in lotta contro un tumore da diversi mesi

Radja Nainggolan firma il suo primo gol con la maglia del Cagliari. E che gol! Il centrocampista belga segna la rete del vantaggio dei sardi sulla Spal grazie ad un missile che si spegne sotto l’incrocio. Nel post partita la dedica va alla moglie Claudia, da diversi mesi in lotta contro un tumore: “dedico il gol a mia moglie, è un momento particolare per lei. È stata una grande partita da parte della squadra, stiamo migliorando. La posizione di classifica è buona e dobbiamo continuare così. Il primo obiettivo resta comunque la salvezza, una volta centrato chissà dove potremo arrivare. Non siamo partiti benissimo, ma siamo stati bravi a riprenderci e i risultati ci stanno premiando. Ho sempre fatto il massimo a Cagliari e sono sempre stato apprezzato. Tornare qui è stata una scelta facile, i tifosi mi hanno sempre accolto come un figlio adottivo. Voglio fare qualcosa di importante al Cagliari. Di scelte nella mia vita ne ho fatte tante e se si tratta di sapere se voglio ripetere quella che ho fatto quest’anno, io dico ‘perché no?‘“.

