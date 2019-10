Brescia-Sassuolo, arriva la decisione della Lega: match rinviato al 18 dicembre

Il match è stato rinviato in seguito alla morte di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo scomparso nella serata di ieri

Brescia-Sassuolo non si giocherà nella giornata di domani, la Lega di Serie A ha deciso infatti di rinviare la gara valida per la settima giornata, fissandola per il 18 dicembre alle 20.45. Questa la nota ufficiale:

‘Il Presidente della Lega Professionisti Serie A, in considerazione della scomparsa del dott. Giorgio Squinzi, Patron della società U.S. Sassuolo Calcio, dispone:

il rinvio della gara Brescia-Sassuolo, programmata per venerdì 4 ottobre, con inizio alle 20.45, e valida per la 7ª giornata di andata del Campionato di Serie A TIM, a mercoledì 18 dicembre 2019, con inizio alle ore 20.45 (SKY)’.

