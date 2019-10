Brescia-Inter, Balotelli sbaglia un ‘gol fatto’ e poi chiede scusa sui social: “perdonatemi l’errore” [FOTO]

L’attaccante del Brescia ha chiesto scusa ai propri tifosi per il gol fallito durante il secondo tempo del match con l’Inter

Una serata storta per il Brescia, una sconfitta immeritata al cospetto di un’Inter tutt’altro che perfetta. I nerazzurri si impongono 1-2 grazie ai gol di Lautaro e Lukaku, ma nel secondo tempo sono gli uomini di Corini a comandare il gioco, sbagliando numerose occasioni per pareggiare. Tra queste anche quella clamorosa di Mario Balotelli, che ha voluto chiedere scusa poi sui social per il sorprendente errore: “Perdonatemi l’errore ragazzi, ma è una promessa: ci riprenderemo ciò che ci spetta… Testa a Verona ora! Orgoglioso sempre di essere bresciano ed orgoglioso dei miei compagni e tifosi!“.

