Brescia-Fiorentina, posticipato il fischio d’inizio del posticipo dell’8ª giornata di Serie A: i dettagli

Problemi a pochi minuti dal fischio d’inizio del posticipo dell’8ª giornata di Serie A: il match tra Brescia e Fiorentina è stato posticipato di un quarto d’ora. La partita inizierà alle 21.00 anzichè alle 20.45 a causa di problemi di traffico che hanno impedito ai Viola di arrivare in tempo in campo: la Fiorentina è arrivata in ritarto allo stadio.

