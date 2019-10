Bologna-Sampdoria, la bella iniziativa dei tifosi doriani: pronta una sorpresa all’ex allenatore Sinisa Mihajlovic

In occasione della trasferta di Bologna, i tifosi della Sampdoria sono pronti a mostrare la loro vicinanza all’ex allenatore doriano Sinisa Mihajlovic, alle prese da diversi mesi con una dura battaglia contro il tumore

In vista della trasferta di Bologna, circa 500 tifosi della Sampdoria sono pronti a tifare la propria squadra allo stadio Dall’Ara, ma non solo. Nonostante il momento delicato che sta attraversando la formazione ligure, i tifosi doriani sono riusciti a mettere da parte l’argomento calcio dando priorità alla solidarietà. Per la giornata di domani è infatti prevista una ‘sorpresa’ all’ex allenatore Sinisa Mihajlovic, alle prese da diversi mesi con una dura battaglia contro la leucemia. Possibile un saluto sotto l’ospedale Sant’Orsola, così come altre manifestazioni di supporto come cori e striscioni allo stadio.

