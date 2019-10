Bologna, il toccante messaggio di Mihajlovic prima del match con il Real Madrid: “vincerò la mia battaglia”

L’allenatore serbo ha inviato un messaggio al Bologna e ai suoi tifosi, trasmesso prima dell’inizio del match con il Real Madrid,organizzato per i 110 anni del club rossobù

In pochi se lo sarebbero aspettati, ma Sinisa Mihajlovic ha voluto sorprendere tutti ancora una volta, mandando un messaggio commovente alla sua Bologna. Parole toccanti, espresse tramite un video trasmesso sui maxi-schermi del Dall’Ara prima del fischio d’inizio della ‘Partita delle Leggende Bologna-Real Madrid‘, organizzata per i 110 anni del club rossoblù.

Questo il discorso di Miha: “volevo salutare tutti anch’io, mi dispiace non esserci, ma sono uscito dall’ospedale ieri e avevo tanta voglia di tornare a casa e vedere mia moglie e i miei figli, credo che mi scuserete. Voglio ringraziare i tifosi, la società, tutti quanti per quello che avete fatto per me, mi siete stati vicini e mi avete dato tanta forza in questo momento particolare in cui sto lottando con questa malattia. Sta andando bene e sono sicuro che vincerò soprattutto grazie a voi e all’amore della mia famiglia. Volevo ringraziare anche i ragazzi del Real Madrid che sono venuti a festeggiare i nostri 110 anni, deve essere un grande orgoglio per i bolognesi e per tutta la città. Uno speciale saluto ai miei due fratelli, Karembeu e Seedorf, vi voglio bene. Infine, una cosa a Marco Di Vaio: dovete farvi valere e non fate cazzate, come sempre dobbiamo giocare per vincere“.

