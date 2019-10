Bologna – Mihajlovc a Casteldebole: il serbo dirige l’allenamento dei rossoblu in vista della Juve

Mihajlovic torna a guidare il suo Bologna: seduta d’allenamento diretta dal tecnico serbo oggi a Casteldebole

Si avvicina un nuovo appuntamento con la Serie A di calcio: dopo una pausa per dare spazio alle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni ad Euro 2020, tornano in campo dei club italiani per una nuova giornata. Sabato sera si giocherà l’anticipo tra Juventus e Bologna, con i rossoblu che sono tornati sotto l’osservazione e la guida di Sinisa Mihajlovic. Dopo la dimissione dall’ospedale, il tecnico serbo ha trascorso dei giorni a Roma con la famiglia per tornare oggi a dirigere l’allenamento della squadra a Casteldebole.

Mihajlovic ha intenzione di proseguire il suo lavoro anche nell’allenamento di domani, per poi guidare la sua squadra anche a Torino dalla panchina dello Juventus Stadium.

