Lazio – Inzaghi da applausi alla vigilia della sfida col Bologna: “il mio pensiero va a Mihajlovic, è stato molto importante per me”

Simone Inzaghi dal cuore d’oro: le parole del tecnico della Lazio per Mihajlovic sono da applausi alla vigilia della sfida col Bologna

E’ tutto pronto per la sfida tra Bologna e Lazio, in programma domani tra Bologna e Lazio, al Dallara. Alla vigilia del match, Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha voluto rivolgere un pensiero all’amico ed ex compagno di squadra Sinisa Mihajlovic, allenatore dei rossoblu: “il primo pensiero va a Sinisa Mihajlovic, che è un guerriero. Sono sicuro al 100% che vincerà la sua battaglia. E’ un caro amico, a lui penso spesso. Quando sono arrivato a Roma per me è stato molto importante: era uno dei vecchi e mi ha aiutato ad ambientarmi alla Lazio. Abbiamo condiviso tante vittorie, se non avrò l’occasione di abbracciarlo domani, ci sarà la gara di ritorno all’Olimpico“.

