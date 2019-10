Bologna, Mihajlovic in panchina contro la Lazio: resta solo un ultimo ostacolo da superare

L’allenatore del Bologna conta di essere in panchina nel match contro la Lazio, restano da svolgere le ultime analisi prima del via libera

Sinisa Mihajlovic dovrebbe essere in panchina questo pomeriggio al Dall’Ara per guidare il Bologna contro la Lazio, nella settima giornata del campionato di Serie A.

L’allenatore serbo sta facendo di tutto per tornare in campo per la terza volta in stagione, dopo il blitz di Verona e la sfida contro la Spal. Nella mattinata di oggi, Sinisa svolgerà le ultime analisi e, in caso di esito positivo, arriverà il via libera dai medici per permettergli di recarsi al Dall’Ara, dove lo attendono 23 mila tifosi per abbracciarlo. L’idea è balenata nella testa di Mihajlovic nella serata di ieri, subito espressa ai propri collaboratori e ai giocatori, entusiasti di questa situazione. Se i valori saranno reputati positivi, i medici propenderanno per il sì, così il serbo potrà tornare vicino alla propria squadra in una partita davvero delicata.

