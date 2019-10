Belotti, la doppietta e quell’abbraccio con Immobile: “Ciro è un grande amico. Italia diversa dopo la delusione Mondiale”

Doppietta al Liechtenstein ed abbraccio con Ciro Immobile, Andrea Belotti in grande fiducia: il ‘Gallo’ parla del rapporto con il compagno e della Nazionale dopo la delusione Mondiale

Una doppietta contro il Liechtenstein nella serata in cui l’Italia blinda il primo posto nel girone e ha la sicurezza di essere testa di serie ad Euro 2020: Andrea Belotti si prendere la copertina di Liechtenstein-Italia. Il ‘Gallo’ festeggia le due reti abbracciando Ciro Immobile, rivale per una maglia da titolare in attacco ma grande amico fuori detro e fuori il rettangolo di gioco.

Il bomber del Torino lo spiega nel post gara ai microfoni della Rai, sottolineando anche un diverso carattere nell’Italia dopo la delusione del Mondiale: “questo avversario mi porta bene, un’altra doppietta dopo quella della volta scorsa. Ma mi fa ancora più piacere che abbiamo giocato bene di squadra e vinto cercando di fare quello che ci chiedeva Mancini. L’abbraccio con Immobile dopo il gol? Ciro è un grande amico anche fuori dal campo, siamo anche compagni di stanza. Si vede che questa nazionale dopo la delusione del Mondiale mancato ora ha una convinzione diversa”.

