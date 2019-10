Basket – Scola si presenta: “ho scelto Milano per Messina! Dopo i Mondiali mia moglie mi ha spronato a…”

Luis Scola pronto alla nuova avventura con l’Olimpia Milano: le parole del cestista argentino nella conferenza stampa di presentazione

Ai Mondiali di Basket 2019 si è messo in mostra in maniera incredibile nonostante l’età, raccogliendo gli applausi di tutto il mondo: stiamo parlando di Luis Scola, medaglia d’argento con l’Argentina. Adesso, per il cestista argentino, 40 anni ad aprile, inizia una nuova avventura italiana: Scola è stato infatti ingaggiato dall’Olimpia Milano.

”Ho parlato con Manu Ginobili e altri giocatori allenati da Ettore Messina, come Prigioni e Nocioni. Messina è stata una delle ragioni per cui ho scelto di firmare con l’Olimpia Milano. Sono qui con ambizioni e motivazioni”, ha raccontato Scola in conferenza stampa oggi.

”Se con la Nazionale argentina non avessimo staccato il pass per le Olimpiadi agli ultimi Mondiali avrei smesso di giocare. Mia moglie mi ha spronato a continuare fino a Tokyo e ho scelto il progetto dell’Olimpia sugli altri. Conto di dare tutto quello che ho sempre dato in carriera: gioco al massimo, lavoro al massimo, mi preparo al massimo. L’Eurolega 13 anni fa e da allora è cresciuta tremendamente, credo che si stia avvicinando alla Nba. Mi servirà un periodo di adattamento ma credo che non ci saranno problemi”, ha concluso.

