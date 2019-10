Basket, la Nazionale Italiana femminile torna al lavoro: le convocate del ct Capobianco per il raduno di Montegrotto Terme

Le azzurre tornano al lavoro in vista dell’EuroBasket Women 2021 Qualifiers, che scatteranno il 14 novembre con la sfida contro la Repubblica Ceca

A qualche mese di distanza dalla conclusione dell’EuroBasket Women 2019, è tempo di tornare al lavoro per la Nazionale Femminile. Il nuovo corso tecnico affidato ad Andrea Capobianco, che già ha allenato le Azzurre dal 2015 al 2017, si inaugura domenica 13 ottobre a Montegrotto Terme (Padova), con un raduno che precede di un mese il primo impegno ufficiale. Il 14 novembre Cagliari ospiterà Italia-Repubblica Ceca (ore 20.30, diretta SkySportHD), prima partita dell’EuroBasket Women 2021 Qualifiers in vista dell’Europeo 2021 che si giocherà in Spagna e Francia. Le Azzurre sono state inserite nel girone D, che comprende Romania e Danimarca.

Il raduno di Montegrotto Terme saluterà anche l’ingresso nello staff tecnico di Kathrin Ress, scelta da coach Capobianco come sua assistente. “A Montegrotto – spiega coach Capobianco – mancheranno solo Sottana e Zandalasini, che giocano all’estero, oltre a Francesca Dotto, che abbiamo deciso di non convocare per permetterle di recuperare la condizione al 100%. Sarà un grande piacere per me rivedere e riparlare con molte ragazze che ho avuto il piacere di allenare, altre le conoscerò in questa occasione. Lo staff medico, insieme a Matteo Panichi, è stato confermato in blocco mentre tra i miei assistenti ci sono due belle novità. Kat Ress, che ho avuto la fortuna di allenare, saprà dare un contributo importante, come faceva da giocatrice. Massimo Romano è da anni l’assistente dell’Under 20 e si è messo al collo diverse medaglie: a livello umano e tecnico sarà un valore aggiunto”.

Le Azzurre

Olbis Andrè Futo (’98, 1.86, C, Famila Schio)

Beatrice Attura (’94, 1.70, P, Pallacanestro Vigarano)

Alexandra Ciabattoni (’94, 1.83, A, Umana Reyer Venezia)

Sabrina Cinili (’89, 1.91, A, Famila Schio)

Martina Crippa (’89, 1.78, G, Famila Schio)

Valeria De Pretto (’91, 1.85, A, Umana Reyer Venezia)

Martina Fassina (’99, 1.83, G, Famila Schio)

Gaia Gorini (’92, 1.81, P, Umana Reyer Venezia)

Jasmine Keys (’97, 1.90, A, Famila Schio)

Sara Madera (’00’, 1.86, A-C, Le Mura Lucca)

Giuditta Nicolodi (’95, 1.85, A, Virtus Eirene Ragusa)

Samantha Marie Ostarello (’91, 1.88, A, San Martino di Lupari)

Ilaria Panzera (’02, 1.78, G, Geas Sesto San Giovanni)

Elisa Penna (’95, 1.91, C, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (’89, 1.66, P, Passalacqua Ragusa)

Giulia Rulli (’91, 1.85, A, Basket Costa x l’Unicef)

Valeria Trucco (’99, 1.92, A, Libertas Moncalieri)

Costanza Verona (’99, 1.70, P, Geas Sesto San Giovanni)

A disposizione

Beatrice Del Pero (’99, 1.78, G, Pallacanestro Torino)

Elisa Ercoli (’95, 1.90, C, Geas Sesto San Giovanni)

Martina Kacerik (’96, 1.80, G, Virtus Eirene Ragusa)

Giulia Natali (’02, 1.76, G, Pallacanestro Vigarano)

Marida Orazzo (’94, 1.74, G, Pallacanestro Femminile Broni)

EuroBasket Women 2019 Qualifiers, la Formula

Le 33 squadre sono state divise in 9 Gironi, sei da quattro squadre e tre da tre. Accedono all’Europeo 14 Nazionali: le prime di ogni Gruppo e le cinque migliori seconde. Per il calcolo delle migliori seconde verranno esclusi i risultati ottenuti nel girone contro le squadre quarte classificate.

Il calendario delle Azzurre

14 novembre 2019

Italia-Repubblica Ceca

17 novembre 2019

Danimarca-Italia

12 novembre 2020

Romania-Italia

15 novembre 2020

Repubblica Ceca-Italia

4 febbraio 2021

Italia-Danimarca

7 febbraio 2021

Italia-Romania

Tutti i Gironi

Girone A

Islanda, Slovenia, Grecia, Bulgaria

Girone B

Israele, Svezia, Montenegro

Girone C

Russia, Svizzera, Bosnia Erzegovina, Estonia

Girone D

ITALIA, Romania, Repubblica Ceca, Danimarca

Girone E

Serbia, Lituania, Turchia, Albania

Girone F

Polonia, Gran Bretagna, Bielorussia

Girone G

Belgio, Portogallo, Ucraina, Finlandia

Girone H

Paesi Bassi, Ungheria, Slovacchia

Girone I

Germania, Lettonia, Croazia, Macedonia

