Barcellona, Vidal sempre più lontano dal progetto tecnico di Valverde: l’Inter piomba sul cileno

Il centrocampista cileno è sempre più ai margini del progetto tecnico di Valverde, le sue parole nel post match con lo Slavia Praga lo confermano. E l’Inter valuta l’assalto a gennaio

Arturo Vidal potrebbe lasciare il Barcellona nel mercato di gennaio, il centrocampista cileno infatti non rientra nei piani di Ernesto Valverde, il quale non gli ha concesso molto spazio nelle ultime settimane.

Anche nel match di Champions contro lo Slavia Praga, l’ex Juve ha giocato solo una manciata di minuti, ulteriore conferma di come il rapporto si sia ormai ossidato. L’Inter comincia a fiutare l’affare e, complice lo splendido feeling nato tra Conte e Vidal ai tempi della Juventus, potrebbe tentare l’assalto a gennaio. Ad alimentare le speranze dei nerazzurri sono anche le parole dello stesso cileno ai microfoni di Sky Sport dopo il match di ieri sera: “sono triste, visto che non gioco titolare. In ogni caso, la cosa più importante sono i risultati della squadra“.

