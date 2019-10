Barcellona-Real Madrid, ufficializzata la data del recupero: si giocherà il 18 dicembre al Camp Nou

Il Comitato per le Competizione della Federcalcio spagnola ha accolto le richieste dei due club, fissando al 18 dicembre la data per il recupero del Clasico

Il match tra Barcellona e Real Madrid, inizialmente previsto per il 26 ottobre e rinviato per le tensioni in Catalogna, verrà recuperato il prossimo 18 dicembre. E’ questa la decisione del Comitato per le competizioni della Federcalcio spagnola, resa nota ufficialmente nella giornata di oggi dopo le richieste avanzate dai due club. Blaugrana e blancos si erano già messe d’accordo sulla data, ricevendo dunque il via libera dai vertici federali, che hanno dunque fissato il recupero del Clasico per il 18 dicembre.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE