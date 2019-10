Barcellona-Real Madrid, ufficiale il rinvio del Clasico del 26 ottobre: lunedì verrà svelata la nuova data

A causa della difficile situazione politica che si respira in Catalogna, il Clasico in programma al Camp Nou sabato prossimo è stato rinviato

Barcellona-Real Madrid non si giocherà il prossimo 26 ottobre al Camp Nou, lo ha deciso ufficialmente nella giornata di oggi il Comitato delle Competizioni della Federcalcio Spagnola.

Il difficile clima di tensione che si respira in questi giorni in Catalogna ha spinto i vertici della Federazione a rinviare il primo Clasico della stagione, la cui data di recupero verrà scelta di comune accordo tra i due club e comunicata nella giornata di lunedì. Nel caso in cui le società non trovassero un punto di incontro, sarà allora la Commissione di Competizione a prendere la decisione finale. Sono tre al momento le date al vaglio per il recupero:

mercoledì 18 dicembre, in cui però è in programma un turno di Copa del Rey;

mercoledì 4 dicembre;

sabato 7 dicembre con spostamento delle partite di Barcellona e Real Madrid di quel weekend a mercoledì 4;

