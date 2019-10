Barcellona, Lionel Messi mette le cose in chiaro: “non scambierei nessun mio trofeo per una Coppa del Mondo”

Nel corso di un’intervista non ancora pubblicata integralmente, l’argentino ha ammesso che non scambierebbe nessun trofeo per una Coppa del Mondo

Il Mondiale è l’unico trofeo che manca nella sua bacheca, in cui compaiono ben 34 titoli di squadra ottenuti con il Barcellona. Lionel Messi però non scambierebbe nessuno di questi per quella Coppa del Mondo sfuggitagli in Brasile nel 2014, quando la sua Argentina perse ai supplementari contro la Germania, trafitta da un gol di Goetze.

Intervistato ai microfoni di Tyc Sports, l’attaccante blaugrana ha ammesso: “mi sarebbe piaciuto essere campione del mondo, ma non penso che cambierei nulla nella mia carriera. Questo è quello che mi è toccato, quello che Dio mi ha dato. Credo che sia abbastanza. Quando ho iniziato a giocare da piccolino non sognavo nemmeno tutto ciò che poi ho vissuto dopo, la mia carriera è stata molto più grande di quanto avrei mai potuto immaginare“.

