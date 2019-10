Barcellona, Lionel Messi esce allo scoperto: “ecco chi è l’attaccante più forte che ho mai visto giocare”

Il campione argentino ha indicato quello che secondo lui è l’attaccante più forte che abbia mai visto giocare

Insieme a Cristiano Ronaldo è, senza dubbio, il giocatore più forte del mondo ma, secondo Lionel Messi, c’è qualcun altro che può essere considerato tale. Si tratta di Luis Nazario da Lima, alias Ronaldo il Fenomeno, indicato dalla Pulce come l’attaccante più forte mai visto giocare.

Intervistato da TyC Sports, il campione del Barcellona ha ammesso: “è stato un fenomeno, di tutti gli attaccanti che ho osservato nella mia vita, Ronaldo è stato il migliore. Un giocatore impressionante sotto ogni aspetto. Il mio futuro? Dico sempre che non voglio lasciare Barcellona, non ho idea di trasferirmi. Ho il sogno però di poter giocare a Newell’s. Non so se succederà davvero, perché ho una famiglia, ho tre figli e vivo in un posto che mi ha dato tutto e dove sto bene e posso dare ai miei figli un futuro spettacolare. Cercherò di convincere la mia famiglia, soprattutto mio figlio Tiago che quando andiamo da qualche parte non gli piace nulla. Anche quando stiamo per un mese in Argentina vuole tornare con i suoi amici e tutto diventa sempre più difficile“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE