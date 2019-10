Barcellona – Dal dubbio Messi alle pericolosità dell’Inter, Valverdeammette: “è una squadra che è cambiata molto”

Valverde sincero alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter: le parole dell’allenatore del Barcellona

E’ tutto pronto per l’attesissima sfida di Champions League tra Barcellona e Inter: i nerazzurri di Conte sfideranno i blaugrana dopo un inizio stagionale in Serie A super positivo, ma non altrettanto nella competizione europea. Il Barcellona è ben consapevole della pericolosità dell’Inter: “è una squadra che è cambiata molto. Il loro allenatore, i giocatori, un nuovo sistema tattico. Hanno fatto un ottimo inizio, vincendo tutte le partite nel loro campionato e ci aspettiamo una partita difficile“, ha dichiarato Valverde in conferenza stampa alla vigilia della seconda giornata dei gironi di Champions.

“L’anno scorso la partita è solo un piccolo punto di riferimento perché questa è un’altra Inter, con tutti i tratti distintivi del loro nuovo allenatore. Sono una squadra difficile ed è molto difficile fargli gol“, ha aggiunto l’allenatore del Barcellona senza sbilanciarsi poi sulla presenza di Messi: “Dembelé ha fatto poco, Messi un po’ di più prendendo parte a metà della seduta. Vediamo oggi, non so se saranno disponibili. Certamente non ci saranno Ansu Fati, Jordi Alba e Umtiti“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE