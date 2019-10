Barcellona-Inter, Griezmann allo scoperto: “speciale giocare contro Godin, conosco alcuni trucchi per fregarlo”

L’attaccante del Barcellona ha parlato in vista del match di domani contro l’Inter, nel corso del quale si ritroverà a giocare contro Diego Godin, suo storico compagno all’Atletico

Sarà senza dubbio uno dei big match della seconda giornata dei gironi di Champions League, Barcellona-Inter promette infatti spettacolo ed emozioni, soprattutto per quanto riguarda il livello dei giocatori in campo.

Tra questi ci sarà anche Antoine Griezmann, arrivato in blaugrana in estate dall’Atletico Madrid e pronto a dare un dispiacere ai nerazzurri: “Conte è un grande allenatore, lo ha dimostrato nelle squadre in cui è stato. Domani sarà una gara difficile, dovremo fare il possibile per i tre punti. Le partite di Champions League hanno qualcosa di speciale. Avremo bisogno di un ottimo lavoro di squadra per cercare di vincere nel modo migliore e ottenere i tre punti, che è la cosa più importante. Abbiamo una grande squadra. Godin? Quando l’ho affrontato per la prima volta da avversario ai Mondiali è stato speciale. E’ un grande amico, un esempio, è anche il padrino di mia figlia. Conosco alcuni trucchi per fregarlo. Le parole di persone come lui o di Gabi, avevano un peso nello spogliatoio dell’Atletico“.

