Barcellona-Inter, Messi si congratula con i nerazzurri: “una grandissima squadra, ci ha complicato la vita”

Messi sincero dopo la vittoria del Barcellona sull’Inter in Champions League: le parole dell’argentino

Leo Messi ritrova finalmente il sorriso: al Camp Nou il calciatore argentino è tornato a giocare per 90 minuti e lo ha fatto nella seconda sfida della fase a gironi di Champions League, contro l’Inter. “Finalmente una partita intera, sono contento di aver giocato per 90 minuti. Alla fine ero stanco perché mi manca il ritmo partita, è normale. Però spero che questo sia finalmente l’inizio della mia stagione“, ha dichiarato dopo la vittoria per 2-1 sui nerazzurri.

Nonostante il successo Messi ha ammesso che l’Inter è stata un’avversaria tosta da affrontare: “complicata, dura perché l’Inter è una grandissima squadra che gioca con i reparti molto ravvicinati e nel primo tempo ci ha complicato la vita. Nella ripresa siamo migliorati, siamo stati più uniti e siamo riusciti a portare a casa questi tre punti fondamentali. Vogliamo passare come primi del girone e dopo il pareggio al debutto dovevamo assolutamente vincere. Questo è un gruppo molto difficile”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE