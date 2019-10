ATP Vienna, Berrettini vola basso: “penserò alle Finals quando ci arriverò. Sinner? E’ davvero pazzesco”

Il tennista italiano ha parlato dopo la vittoria su Dimitrov, soffermandosi anche sulla crescita esponenziale di Sinner

Vittoria sudata ma convincente per Matteo Berrettini, che stacca il pass per i quarti di finale a Vienna battendo in due set Grigor Dimitrov. Servono due tie-break all’azzurro per accedere al turno successivo, dove se la vedrà con il vincente del match tra Chung e Rublev.

Il 23enne ha poi parlato ai microfoni di Ubitennis nel post match, esprimendo le proprie sensazioni: “una partita molto tirata, poteva andare da una parte o dall’altra. Sono rimasto sempre lì, tanto di cappello a lui ma sono molto contento della mia prestazione tecnica e mentale. Le Finals? Fin quando non è matematico non c’è nulla. Ci sto pensando ma non è una cosa che mi distrae da quello che sta facendo, non cambia il mio gioco: se dovessi arrivarci sarebbe un sogno ma la mia carriera durerà tanti altri anni e potrò riprovarci. Mi sono preso due rivincite con Edmund e Dimitrov, sto alzando il mio livello e mi sento bene, la caviglia sta bene“.

Non è mancata poi una battuta su Sinner, astro nascente del tennis italiano: “è pazzesco, quello che sto facendo io a 23 anni lui lo sta facendo con quattro anni d’anticipo. Sta facendo qualcosa di pazzesco, ha un approccio molto maturo, la sua forza è nella testa e lui non gioca solo. Ho giocato con lui a Montecarlo, ha un ottimo rovescio ma mi impressiona il suo atteggiamento e la sua attitudine, la sua voglia di cambiare passo e di migliorarsi anche in allenamento quando l’ho visto così”.

