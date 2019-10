ATP Vienna – Khachanov sorpreso da Schwartzman, l’argentino vince in due set e accede in semifinale

Risultato a sorpresa nella terza semifinale del torneo di Vienna, il russo cede il passo al proprio avversario argentino, che sfiderà il vincitore del match tra Monfils e Bedene

Diego Schwartzman è il terzo semifinalista dell’Erste Bank Open, torneo ATP 500 con un montepremi di 2.296.490 euro che si disputa sul veloce indoor di Vienna. L’argentino supera il russo Khachanov in due set, imponendosi con il risultato di 7-6, 6-2 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Niente da fare per la testa di serie numero 2 del torneo, costretto ad arrendersi all’imprevedibilità e al cinismo del proprio avversario, che in semifinale affronterà il vincitore del match tra Bedene e Monfils.

