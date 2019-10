ATP Vienna – Khachanov super all’esordio: Hurkacz ko in due set

Khachanov trionfa all’esordio: il russo supera il primo turno del torneo ATP di Vienna

Ottimo esordio per Khachanov al torneo ATP di Vienna, in corso sui campi in cemento della città austriaca. Il tennista russo ha regolato in due set il polacco Hurkacz. Il match è durato un’ora e 42 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-7 e ha permesso a Khachanov di staccare il pass per gli ottavi di finale, dove farà i conti con Fucsovics.

