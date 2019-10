ATP Vienna – Si ferma Jannik Sinner: il tennista italiano sconfitto da Gael Monfils al tie-break del secondo set

Si conclude agli ottavi di finale il cammino di Jannik Sinner nell’ATP di Vienna: il tennista azzurro sconfitto da Gael Monfils in due set

Dopo il successo all’esordio su Philipp Kohlschreiber, Jannik Sinner è costretto a dire addio all’ATP di Vienna al secondo turno del torneo. Il tennista italiano, attuale numero 101 del mondo ma pronto ad entrare in top 100 per la prima volta in carriera, è stato sconfitto dal numero 14 del mondo, Gael Monfils. Il tennista francese si è imposto in due set, vinti dopo 1 ora e 27 minuti con il punteggio di 3-6 / 6-7 (8-10).

